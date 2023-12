Od nostalgije do pevke današnjega časa

V nadaljevanju preberite:

Anja Rupel se vrača na glasbeno sceno s skladbo Srce že ve in ­samostojnim koncertom v ljubljanskem SiTi Teatru, ki bo jutri­ ob 20. uri. Nastopila bo ob sprem­ljavi svoje glasbene skupine z gostjo Tinkaro Kovač in posebnim gostom. Premierno bo predstavila svoj novi koncertni program, ki zajema uspešnice skupine Videosex in njene samostojne kariere, pa tudi nekatere popevke.