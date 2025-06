V nadaljevanju preberite:

Loška dolina bo od 7. do 10. avgusta že dvajsetič zapored gostila­ medvednarodni, kot mu radi pravijo, prostorsko prilagojeni festival na prostem Plavajoči grad. V štirih dneh in treh nočeh se bo na 20 odrih zvrstilo kar 250 koncertov in predstav, 220 skupin iz 35 držav pa bo predstavilo žanrsko raznolik program.