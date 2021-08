Po njegovem taktu je plesal svet

V nadaljevanju preberite:



Svetovne medije in družbena omrežja so preplavili spomini in zahvale najbolj skromnemu Stonesu, njenem bobnarju in edinem zanesljivem veznem gradivu v tej zasedbi, Charlieju Wattsu (2. junija 1941 – 24. avgusta 2021). Zagotovo njegova smrt pomeni tako konec Rolling Stonesov kot tudi konec neke dobe, ko je glasba bila velika ustvarjalna in glasbena sila, ki je spreminjala svet.



Kdo ne prepozna pesem Honky Tonk Women že po tistih nekaj udarcih po kravjem zvoncu, ali pa Sympathy For The Devil že po nekaj udarcih po bongosih? Vsekakor se večina poznavalcev glasbe strinja, da The Rolling Stones nikoli ne bi bili največja rock skupina na svetu, če ne bi imela bobnarja Charlieja Wattsa.