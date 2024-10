Po padcu z balkona umrl nekdanji član zasedbe One Direction

Po padcu z balkona je umrl nekdanji član zasedbe One Direction Liam Payne. Star je bil 31 let. Umrl je v Argentini, potem ko je padel s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu. Payne je zaslovel kot član fantovske glasbene skupine One Direction, v kateri je sodeloval skupaj s Harryjem Stylesom, Louisom Tomlinsonom, Niallom Horanom in Zaynom Malikom.

Po poročanju BBC so policisti sprva prišli na kraj nesreče zaradi poročila o »moškem, ki kaže znake agresije, bil naj bi pod vplivom mamil in alkohola«. Na notranjem dvorišču hotela so slišali glasen zvok, kmalu zatem pa odkrili truplo.

O okoliščinah Paynovega padca z balkona nihče ne želi špekulirati, bodo pa opravili obdukcijo. Payne naj bi bil v argentinski prestolnici zaradi koncerta nekdanjega kolega iz skupine Nialla Horana, ki se je odvil pred dvema tednoma, poroča BBC.

Britansko zunanje ministrstvo je v stikih z argentinskimi oblastmi »zaradi smrti britanskega državljana«. Drugih podrobnosti niso razkrili.

Liam Payne je sicer le nekaj ur pred smrtjo na Snapchatu zapisal, da je v Argentini lep dan. Ko je v javnosti odjeknila novica o njegovi smrti, so se pred hotelom začeli zbirati številni oboževalci, nekateri so prižgali svečo v njegov spomin. Tudi na družbenih omrežjih so se že začeli vrstiti sožalni zapisi.

Skupina One Direction je bila nekaj let ena največjih pop skupin na svetu. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Max George, član fantovske zasedbe The Wanted, je povedal, da je Payna spoznal v oddaji X Factor in njegovo smrt označil kot nekaj strašnega. Obžalovanje ob smrti Liama Paynea so izrazili številni kolegi iz sveta glasbe, pa tudi organizacije, kot so Spotify, MTV in Brit Awards.

Payne je zaslovel kot član fantovske skupine One Direction, ki je bila ustanovljena leta 2010 ob nastopih v oddaji X Factor in je postala ena največjih pop skupin na svetu. Skupina je leta 2016 naznanila, da bo za nedoločen čas prekinila delovanje, leta 2019 pa je Payne izdal svoj edini solo album.