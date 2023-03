Polnoletni rock'n'roll brez napak

V nadaljevanju preberite:

Rock zasedba I.C.E. je začela glasbeno pot pred osemnajstimi leti. Prvi album Na liniji so izdali leta 2008, sedem let kasneje mu je sledil Tu je raj. Po krajšem zatišju so se pred dvema letoma spet lotili ustvarjanja novih skladb in s tremi, Kar te dela živega, Nepopisan list in Flow, napovedali nov album Brez napak. Predstavili ga bodo danes ob 20. uri v ljubljanskem Orto baru. O albumu smo se pogovarjali s kitaristoma Tinetom Janžkom in Matejem Sušnikom ter pevko in avtorico besedil Renato Mohorič.