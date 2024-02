Prijateljstvo ne pozna meja

V nadaljevanju preberite:

Beograjski dvojec Buč Kesidi je odlično opravil vlogo predskupine na lanskem razprodanem koncertu skupine Joker Out. Čeprav je od njegovega zadnjega­ studijskega albuma Euforija minilo pet let, zanimanje za njegovo glasbo narašča. Na nocojšnjem koncertu v Kinu Šiška bomo lahko slišali tudi skladbe z nastajajočega albuma. Pogovarjali smo se z obema članoma, kitaristom Luko Racićem in bobnarjem Zoranom Zarubico.