Ravnotežje preteklosti in sedanjosti

Ljubljanski avdiovizualni dvojec Balans, Kristin Čona in Andrej Pervanje, deluje od leta 2013. Njun glasbeni pristop temelji na novovalovski glasbeni izraznosti iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, zabeljeni z namernim posodabljanjem, minimalnim pristopom in plesnimi ritmi. Dvojcu se je pred petimi leti pridružil sodobni vizualni umetnik Alessandro Di Giampietro, pred­lanskim pa še bobnar Jan Kmet. Album Sam pravm z desetimi novimi skladbami bodo predstavili danes ob 20. uri na letnem vrtu ljubljanske Gala hale na Metelkovi.