Ment 2024: Regionalne teme in priložnosti za nove izvajalce

Ment se je v dobrem desetlet­ju uveljavil kot eden od prodornejših glasbenih predstavitvenih festivalov v naši regiji in širše.­ Začel se bo danes ob 19. uri z uradnim odprtjem v Kinu Šiška in bo Ljubljano do sobote spremenil v atraktivni glasbeni vrtiljak, podkrepljen s strokovnim ­konferenčnim delom.

Na enajsti Mentovi ediciji bo v štirih dnevih nastopilo 83 skupin, solistov, producentov in didžejk, ki zaznamujejo dogajanje na evropski glasbeni sceni. Pripravili so koncerte aktualnih predstavnikov domače ter regijske glasbene ustvarjalnosti, privabili nekaj zanimivih imen iz Evrope, pa tudi britanske legende.