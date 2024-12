V nadaljevanju preberite:

Piranski kantavtor Jure Lesar, svojčas gonilna sila zasedbe Eskobars, bo v ljubljanskem Kinu Šiška v soboto predstavil tretji studijski album Tu in zdaj. Soustvaril ga je s producentom Žaretom Pakom, spremljala ga bo zasedba Krila ptice, v kateri so Jan Fanedl, Matic Isovski, Gašper Peršl in Timotej Majer.