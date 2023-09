Sožitje violončela, elektronike in glasu

V nadaljevanju preberite:

V švicarskem Luzernu živeča Sarajevčanka Lana Kostić, z umetniškim imenom Lakiko, je v torek v klubu Cankarjevega doma začela novo sezono Cankarjevih torkov. Predstavila je svoj prvenec What To Do, How To Live?, danes ob 20. uri pa bo nastopila še na Festivalu slovenskega jazza v KMKC Kompleks na Ravnah na Koroškem.