Spomin je navzoč v vsem, kar pišem

»Eno od najbolj presenetljivih odkritij portugalske književnosti,« je o Joséju Luísu Peixotu pred več kot dvajsetimi leti dejal José Saramago, ko je takrat sedemindvajsetletni pisec prejel nagrado (Joséja Saramaga) za romaneskni prvenec Nenhum olhar. Petnajst let, nekaj romanov in nagrad pozneje (2016) je izdal Galveias ter zanj prejel oceanos, »portugalskega bookerja«. Prav s tem romanom prihaja na Fabulo.

Mestece Galveias, kot so delo naslovili pri Beletrini, je eden od njegovih najpomembnejših romanov. To je poudaril tudi sam, ko je oktobra lani obiskal Slovenijo ob prejetju zlate hruške za slikanico Mama, ki je deževala (Malinc, 2021, prevedla Urška Rupar Vrbinc), njegovo prvo delo za otroke (2012). »Zanimivo ga bo deliti z občinstvom in upam, da bo dodal nove plasti odnosu s slovenskimi bralci. Upam, da jih bo zanimal, da ga bodo prebrali. Z veseljem se bom srečal z njimi in prisluhnil njihovim vtisom,« je dejal.