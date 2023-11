Sprehodi po glasbenih krajinah

V nadaljevanju preberite:

Leta 2019 ustanovljeno Glasbeno društvo Uho, ki nadaljuje dve desetletji trajajočo tradicijo festivala sodobne umetniške glasbe Slowind, te dni predstavlja 4. Forum nove glasbe, ki tokrat ponuja dela šestih sodobnih skladateljev ter številne delavnice in mojstrske tečaje. Za kuratorko in skladateljico v žarišču so izbrali poljsko skladateljico in pevko ­Agato Zubel.