Tamburice, ki jih ne odnese niti burja

Iz Vipave in okolice prihaja kvartet Tambura Team, ki je nedavno v samozaložbi izdal svež akustični album Se n' mudi, ki so ga odpeli v svojem narečju. Tolkalec David Škrlj, kontrabasist Aleksander Ličen, kitarist Urban Poljšak in pevec Matevž Ferjančič, ki igra na brač, ponujajo osem svežih in duhovitih skladb. Nase so opozorili s pesmijo Jamr, ki je bila njihov prvi videosingel. V Orto baru bodo nastopili ob 20. uri, na dvojnem koncertu z zasedbo ­Balkan Boys.