Tridnevno koncertno doživetje v prestolnici

Ljubljanski grad je že tradicionalno prizorišče festivala Godibodi, ki je postal sinonim za kakovostno glasbo in celovito koncertno doživetje. Prireditev tako že od leta 2008 vseskozi odpira prostor sveži in še neuveljavljeni slovenski glasbi. Edinstven glasbeni projekt je v minulih letih delovanja pod taktirko Janeza Dovča, vsestranskega glasbenika in umetniškega vodje festivala, in v produkciji Ljubljanskega gradu povezal številne vrhunske slovenske glasbenike.

Predpoletna tridnevna koncertna poslastica

Letošnji šestnajsti festival bo med 1. in 3. junijem v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu, vsakič z začetkom ob 20. uri, s koncerti naslednjih zasedb: Vsa in Kristijan Krajnčan, Barfolk, Ědna, Vudlenderji, Jani Hace z gosti, Leopold I. in Drügi.

Podrobnejše informacije o koncertnih večerih so na voljo na www.ljubljanskigrad.si, prav tako nakup vstopnice za posamezni koncertni večer ali tridnevna festivalska vstopnica.

Preverite zanimiv tridnevni program letošnjega festivala Godibodi, ki vam bo nedvomno popestril vstop v poletje:

1. junij: Vsa in Kristijan Krajnčan ter Barfolk

Vsa

Vsa je umetniško ime pevke, instrumentalistke in skladateljice Veronike Kumar. Na festivalu bo skupaj s Kristijanom Krajnčanom med drugim predstavila svoj album.

Zasedba:

Veronika Kumar – vokal, kitara, elektronika, avtorica projekta

Kristijan Krajnčan – čelo, bobni, elektronika

Barfolk

Ali je lahko plesna glasba, sicer znana pod imenom »balfolk«, zanimiva tudi za sedeče občinstvo v baru ali koncertni dvorani? Od tod ime Barfolk.

Zametki sodelovanja slovenskih glasbenikov z angleško harmonikarico Hannah James so se začeli, ko se jim je sredi nemške avtoceste pokvaril avto. Skupaj so preganjali dolgčas s svojimi glasbili in ugotovili, da gojijo podobno ljubezen do lepih melodij.

Zasedba:

Barja Drnovšek – idejna zasnova, violina

Hannah James – harmonika

Bojan Cvetrežnik – kitara in druga brenkala

Nika Škodič – violina

2. junij: Êdna in Vudlenderji

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Êdna

Êdna je prekmursko-štajerska skupina izkušenih glasbenikov, ki je zapisana križanju tradicionalnih ljudskih pesmi iz Prekmurja in Porabja s sodobnim, svežim pridihom.

Zasedba:

Tjaša Cigut – vokal, klavir

Luka Sraka – kitara

Luka Ščavničar – kontrabas

Jasmina Dajčman – saksofon

Blaž Korez – tolkala

Vudlenderji

Popeljali vas bodo skozi edinstveno glasbeno pokrajino z naborom lastnih avtorskih skladb. Te na eni strani sprožajo izbruhe nostalgije po zlatih časih zimzelenih melodij in svinga, na drugi strani pa navdajajo z občutkom svežine in hudomušnosti.

Zasedba:

Tomaž Hostnik – klavir, vokal

Maša But – vokal

Matic Plemenitaš – kitara

Žiga Vešligaj – saksofon

Jaka Krušič – bas

Gregor Hrovat – tolkala

3. junij: Jani Hace z gosti, Leopold I. in Drügi

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Jani Hace z gosti

Jani Hace se je na sodelovanje na festival Godibodi odzval s posebnim glasbenim projektom, v katerem z minimalno zasedbo poskuša skladbe predstaviti v slečeni zvočni podobi. Bas kitara z nekaj dodatki bo tokrat skoraj edini inštrument in hkrati orkestrska spremljava za Jadranko Juras, Laro Love in Alenko Godec.

Zasedba:

Alenka Godec – vokal

Jadranka Juras – vokal

Lara Love – vokal

Izabela Hace – violina

Blaž Celarec – tolkala

Jani Hace – bas kitara

Leopold I.

Je duhoviti radgonski jezičnež, ki v besedilih portretira malega človeka. Na nabrušenih inštrumentih ga spremlja skupina prekaljenih glasbenikov.

Zasedba:

Michael Leopold – vokal

Filip Vadnu – kitara

Vid Turica – bas

Žan Hauptman – klaviature, vokal

Žiga Smrdel – bobni

