V igri za zmago tudi Aleksander Gadžijev

Na najbolj prestižnem pianističnem tekmovanju, Chopinovem tekmovanju v Varšavi, do letos ni nastopil še noben Slovenec, tokrat pa ima celo možnosti za zmago. Aleksander Gadžijev, ki uradno zastopa tako Italijo kot Slovenijo, se je namreč uvrstil v tretji krog tekmovanja, še danes potekajo zaključni nastopi, zmagovalec bo znan jutri. Osrednji del tekmovanja poteka med 3. in 20. oktobrom in čeprav pravilnik določa, da se lahko v finale uvrsti zgolj deseterica, je žirija letos naredila izjemo, tako da bo nastopilo dvanajst pianistov oziroma pianistk.