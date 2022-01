V pričakovanju 5. Zimskega festivala

Zimski festival zdaj že tradicionalno vsako leto popestri kulturno ponudbo v zimskih mesecih, na njem se predstavijo številni priznani umetniki. Letos bo potekal med 28. januarjem in 5. februarjem, na otvoritvenem večeru pa bomo prisluhnili Bachovi kantati za zbor, Ferrandinijevi solistični kantati za mezzosopran, vrhunec koncerta pa bo Händlovo najbolj razburljivo delo za zbor in soliste, Dixit Dominus. 5. Zimski festival bomo sklenili s slovitim Rekviemom, mašo za umrle, ki je poslednje delo velikega mojstra W. A. Mozarta.

Obetajo se tudi koncerti pianistov, z glasbenimi deli baroka, klasicizma in romantike bo nastopil Klavirski duo Schiavo-Marchegiani. O svojem programu, ki ga bosta Sergio Marchegiani in Marco Schiavo 30. januarja izvedla štiriročno na klavirju, sta dejala: »Na 5. Zimskem festivalu bova nastopila s programom, za katerega sva, kot za nekakšno popotovanje po 150 letih glasbe, izbrala tri velike skladatelje, ki so zelo pomembni za najino umetniško pot: Mozarta, Schuberta in Brahmsa. Program dopolnjujeta transkripciji Bacha in Rossinija. Tako poudarjava vlogo skladb za klavir štiriročno na prehodu iz 19. stoletja v 20. kot temeljnega načina širjenja simfonične in operne glasbe pred množičnim pojavom naprav za predvajanje zvoka.«

Koncertni spored bo 31. januarja postregel z deli skladateljev 19. stoletja v izvedbi Jánosa Balázsa, enega najbolj priljubljenih pianistov na madžarski sceni klasične glasbe. Njegove koncerte preveva imenitnost, ki navdihuje kritike in občinstvo.

S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Ricarda Castra se nam 1. februarja obeta raznolik program. Maria João Pires bo tokrat zaigrala drugi klavirski koncert F. Chopina. Priznana portugalska pianistka je prejemnica številnih nagrad, med drugim medalje za kulturne zasluge ministrstva za kulturo portugalske vlade.

Francoski pianist Nicolas Bourdoncle se po nastopu na 26. mednarodnem glasbenem ciklu Mladi virtuozi vrača v Viteško dvorano Križank. Njegova klavirska igra postaja iz leta v leto zrelejša, prevevajo jo strast, muzikaličnost in samozavest, čemur bomo priča 2. februarja.

Nejc Kamplet, eden najuspešnejših domačih pianistov mlajše generacije, bo 4. februarja zaznamoval sedmi večer letošnjega Zimskega festivala. Na violini in z vokalom se mu bo pridružila mlada ruska glasbenica Marija Andrejeva. Vsestranska umetnica je zmagovalka IX. in X. mednarodnega tekmovanja Čajkovskega za mlade glasbenike v dveh sekcijah, violini in klavirju, kar velja za izjemne dosežke.

Joseph Calleja FOTO: Festival Ljubljana

Na večeru opernih arij bo 3. februarja zablestel tenorist Joseph Calleja. Prisluhnili bomo širokemu razponu tenoristovega opernega repertoarja, pod vodstvom dirigenta Gianluce Marcianòja pa ga bo spremljal Orkester Slovenske filharmonije, letošnji rezidenčni orkester Festivala Ljubljana. Calleja nam je o prihajajočem nastopu v Ljubljani zaupal: »Preveč je del, ki so mi najljubša – upam pa, da se mi bo v teh težkih časih ljubljansko občinstvo pridružilo na glasbenem potovanju!«

