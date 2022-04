V slovenski glasbi manjka humorja

V nadaljevanju preberite:

Skupino B-kompleks sestavljajo kitarist in pevec Boštjan Zorc, violinistka in tolkalka Lucie Dajčar, basist Primož Pavlin in bobnar Zmago Pavličič. Pred kratkim so izdali prvenec Americana po slovensko, na katerem je dvanajst avtorskih skladb, ki so posrečena mešanica countryja, folka in bluesa. Pogovarjali smo se z vodjo skupine Boštjanom Zorcem.