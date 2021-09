Večer baltskih labodov

Ste navdušeni nad labodi? Imajo posebno mesto v kulturi severnih narodov?

Zakaj ste se odločili za labodji glasbeni večer?

Estonsko-ameriški dirigent Kristjan Järvi. FOTO: Siiri Kumari

Dirigirate zelo posebnemu sestavu, Filharmoničnemu orkestru Baltskega morja. V čem se vaš orkester razlikuje od drugih? Kje ga vidite v prihodnje?

Program labodjih skladb

Arvo Pärt je bil prvi estonski skladatelj, ki je dosegel mednarodno priznanje. Na njegovo ustvarjanje je močno vplivala narava, njena duhovnost ter krog življenja in smrti, zato je njegova glasba precej minimalistična in meditativna. Labodi so ga navdihnili, da je napisal Labodjo pesem za orkester.

Finski skladatelj Jean Sibelius je prav tako našel v naravi in mitologiji velik navdih. Tako je v okviru štirih simfoničnih pesnitev uglasbil štiri legende iz Kalevale. Tretji je naslov Labod iz Tuonele o nordijskem mitološkem bitju iz podzemnega kraljestva mrtvih.

Seveda pa je najbolj znano labodjo skladbo na svetu ustvaril ruski skladatelj Peter Iljič Čajkovski z baletom Labodje jezero.

Ker orkester igra brez partitur, so v njem samo pogumni klasično šolani glasbeniki?

Prihajate iz družine dirigentov. Ste sploh imeli še kakšno drugo možnost, kaj bi počeli v življenju, razen da postanete dirigent?

Filharmonični orkester Baltskega morja

V orkestru so glasbeniki in glasbenice iz desetih nordijskih držav. Leta 2008 je nastal na pobudo Usedom Music Festivala in združuje glasbenike iz Danske, Estonije, Finske, Nemčije, Latvije, Litve, Norveške, Poljske, Rusije in Švedske. Znano je, da je vsak njihov koncert edinstven preplet zvoka, luči, vizualne umetnosti in koreografije. Vodi jih dirigent Kristjan Järvi, ki je orkester tudi ustanovil. Z inovativnim pristopom in igranjem na pamet vsak koncert oblikujejo v unikatno avdiovizualno potovanje.