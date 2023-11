Večer čustvenih pesmi o ljubezni in prijateljstvu

V nadaljevanju preberite:

Legendarni igralec, režiser, pesnik in glasbenik Rade Šerbedžija je ena največjih igralskih osebnosti na območju nekdanje Jugoslavije. Nocoj ob 19.30 bo v Cankarjevem domu, kamor se redno vrača, pripravil poetični večer, na katerem ne bo manjkalo klasik, kot so Ne daj se Ines, Imam pjesmu za tebe in Barbara. S Šerbedžijo smo se pogovarjali o gledališču, aktualnem albumu Ne okreći se sine, Istri, njegovih pesmih in večernem gostu Liviu Morosinu.