Večeri opernih arij v srcu Ljubljane

FOTO: Festival Ljubljana

Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim. so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim.

Ruska sopranistkakraljuje na opernih in koncertnih odrih po vsem svetu, vse odkar jo je odkril dirigent Valerij Gergijev. Njena vokalna zrelost ji omogoča umetniško neprekosljive interpretacije Verdijevih in Wagnerjevih junakinj ter vodilnih vlog v delih pozne romantike. Skupaj s soprogom, azerbajdžanskim tenoristom, ki je eden najbolj iskanih tenoristov svoje generacije, sta postala zvezdniški operni par »par excellence«. Program na tokratnem koncertubo italijansko obarvan z najbolj znanimi sopranskimi in tenorskimi arijami ter dueti iz izbranih oper.bo dirigiral, ki z znanima pevcema tesno sodeluje že več let.Šarmantni tenoristse po lanskem debiju na Ljubljana Festivalu, s katerim je očaral občinstvo,vrača v slovensko prestolnico. Nemški pevec slovi po izvrstni tehniki in ga pogosto omenjajo kot kralja tenorjev. Večer opernih arij bo temeljil na dveh osrednjih opernih smereh 19. stoletja, italijanski in nemški. Tenorista bo spremljal, vodil ga bo nemški dirigent, ki ga s Kaufmannom povezuje dolgoletno uspešno in intenzivno glasbeno sodelovanje.je argentinski operni zvezdnik, ki deluje tudi kot dirigent, skladatelj in režiser. Po študiju kompozicije in dirigiranja se je preselil v Buenos Aires in v Gledališču Colón tako izpopolnil svoj glas, da se je uveljavil kot mednarodno priznan tenorist. Navdušuje tako na izvrstnih koncertnih nastopih kot tudi z interpretacijami opernih likov, predvsem Verdijevih oper. Poleg tega je uspešen kot skladatelj in dirigent. Na Ljubljana Festivalu bonastopil sinterpod taktirko argentinskega dirigenta. Z mednarodno zasedbo solistovinbodo izvajali glasbo, ki je tako ali drugače povezana z religijo. Sklepna skladba Oratorij Ecce Homo pa je delo samega Joséja Cure. Oratorij, ki nosi naslov po besedah Poncija Pilata Glejte, človek, je Cura premierno izvedel s Praškim simfoničnim orkestrom leta 2017.Naročnik oglasnega sporočila je Festival Ljubljana