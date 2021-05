Vladu Kreslinu zlata piščal za življenjsko delo

Zgolj spletna podelitev Mate Brodar, Okustični in Jadranka Juras, album leta. FOTO: Tadej Majhenič

Zlate piščali 2020 so prejeli:

Album leta: Enkratna, neponovljiva – Okustični & Jadranka Juras

Izvajalec leta: Joker Out

Skladba leta: Ne naredi mi tega – Dan D

Novinec leta: Wckd Nation

Življenjsko delo: Vlado Kreslin

Wckd Nation, novinec leta, FOTO: Tadej Majhenič

Nujna refleksija glasbene ustvarjalnosti

Vlado Kreslin o nagradi

Vlado Kreslin, ki so ga glasbeni strokovnjaki postavili ob bok Marku Breclju, Janezu Bončini - Benču , skupini Laibach , Iztoku Mlakarju in Alfiju Nipiču, je za Delo povedal, da nagrado zlata piščal, »mislim na institut, vidim kot pomembno pobudo in spodbudo popularni glasbi kot delu nacionalne popularne kulture. Njen pomen je namreč pri nas vse prevečkrat spregledan in zapostavljen.« V smehu pove, da se skupaj z drugimi prejemniki zlate piščali za življenjsko delo vidi »v eni lepo ohranjeni secesijski kredenci«. Vprašali smo ga tudi. ali mu nagrada za življenjsko delo morebiti vzbudi tudi kak nelagoden občutek. »Vem, da to ni njen namen, pa vendar pomisliš, da bi morda lahko še malo počakala.« (Smeh.)

V spletnem prenosu so že sedmič zapored podelili edine slovenske glasbene nagrade zlata piščal. Strokovna akademija društva Zlata piščal je med skoraj dva tisoč predlogi v petih kategorijah izbrala nagrajence, ki so v lanskem letu izstopali s svojimi glasbenimi presežki. Tako je album leta 2020 postal Enkratna, neponovljiva , naziv izvajalec leta 2020 so prejeli, skladbo leta 2020 so posneli Ne naredi mi tega , novinci leta 2020 pa so bili Wckd Nation . Akademija je zlato piščal za življenjsko delo podelila izjemnemu glasbeniku in avtorjuTudi letošnja podelitev glasbenih nagrad zlata piščal je bila tako kot lani v le spletnem prenosu, ki je potekal na spletni strani Zlate piščali. Akademija, sestavljena iz strokovnjakov različnih strok, povezanih z glasbo, je v dveh krogih glasovanja pregledala glasbeno bero več kot dva tisoč prijavljenih del in kandidatov za leto 2020. »V prvem krogu so člani akademije s po enim predlogom kandidata za nagrado v vsaki kategoriji oblikovali nabor nominirancev, ki jih je bilo v vsaki kategoriji pet oziroma v primeru istega števila točk šest. V drugem krogu pa so s točkovanjem izbrali nagrajence,« pojasnjujejo v društvu Zlata piščal.Trenutno edine slovenske glasbene nagrade, zlate piščali, se z leti čedalje bolj uveljavljajo tako v glasbenih kot v strokovnih krogih in širši javnosti. »Z refleksijo glasbenega ustvarjanja in nagradami želimo spodbujati, nagraditi in pokazati odnos do vseh, ki vlagajo svoj trud in znanje na področju glasbenega ustvarjanja, kar je v teh časih še kako pomembno,« poudarjajo v društvu in dodajajo, da v lanskem pandemičnem letu nismo bili prikrajšani za glasbene presežke.O pomenu pregleda glasbenega ustvarjanja, kot ga skozi oči strokovne javnosti prinaša projekt Zlata piščal, so si edini tudi številni glasbeniki. Letošnji nominiranci so ob razglasitvi predlogov za nagrade zlata piščal 2020 izpostavljali pomen pregleda in priznanja dela glasbenikov, ki jih je še vedno trajajoča epidemija izjemno močno prizadela. Nagrajenci so v svojih zahvalnih nagovorih izpostavili različne vidike pomena nagrade, a se strinjajo, da je tovrstna refleksija glasbenega ustvarjanja izjemno pomembna.Zlata piščal je slovenska strokovna glasbena nagrada, ki jo podeljuje kulturno-umetniško društvo Zlata piščal za dosežke na področju slovenske popularne glasbe. Je edina slovenska strokovna nagrada, namenjena izvajalcem in ustvarjalcem zabavne glasbe. Prvič je bila podeljena 29. maja 2015 v okviru 2. Dneva slovenske glasbe v ljubljanskem Hotelu Union.