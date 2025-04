Voc populi pomeni velik premik pri poučevanju petja

V nadaljevanju preberite:

Novoustanovljeno društvo vokalnih pedagogov jazzovske in zabavne glasbe Voc populi združuje ljudi, ki se poklicno ukvarjajo s poučevanjem petja teh glasbenih zvrsti. V Termah Snovik so nedavno imeli prvi kongres. Ideja o ustanovitvi društva se je porodila sredi lanskega leta, med srečanji petih pevk in vokalnih pedagoginj: Maje Bevc, Anje Hrastovšek, Tanje Srednik, Kristine Oberžan in Sandre Klemm. Med pogovori so ugotovile, da bi bilo koristno, če bi se organizirale in povabile še druge kolege, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.