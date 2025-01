Vokalno vesolje pretekle, sodobne in prihodnje glasbe

V nadaljevanju preberite:

Katalonski duet Tarta Relena iz Barcelone je dokaz, da je glas unikaten in univerzalen inštrument, ki ga nič ne more zamejiti. Marta Torrella in Helena Ros sta ustanovili zasedbo leta 2016 in od takrat njuna glasova potujeta skozi stoletja raziskovanja tradicije. Danes zvečer bosta v ljubljanskem Kinu Šiška predstavili nov album És pregunt, še prej bo na ogled projekcija dokumentarnega filma Uglašeno sobivanje: 40 let Druge godbe v režiji Maje Pavlin.