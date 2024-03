Vse je nared za največji klubski festival

V nadaljevanju preberite:

Od 28. marca do 27. aprila bo v ljubljanskem Orto baru potekal že 24. mednarodni klubski festival, ki velja za največjega v državi. Tudi letos bo Orto fest ­­žanrsko barvit. Nastopilo bo kar 38 domačih in tujih glasbenih izvajalcev, med njimi Mi2, Goran Bare & Majke, Slon in Sadež, Crvena jabuka, Demonical, Inquisition, Emkej in Muzičari, Elemental, Haiku Garden, Šank Rock, Zmeelkow, Jackson One (Michael Jackson Tribute) in Elvis Jackson.