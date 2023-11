Za zahtevne ljubitelje predrznega rocka

V ljubljanski Kino Šiška se jutri ob 20. uri vrača britanska glasbena zasedba Archive, ki je občinstvo navdušila z nastopom leta 2015. Čeprav jih predalčkajo pod trip hop rock, so na novem dvojnem albumom Call To Arms & Angels presegli številne žanrske ovire in okvire. Zasedba deluje skoraj trideset let in bo predstavila svoj najbolj uspešen album doslej. Pred njimi pa bodo nastopili italijanski post-rockerji JoyCut, ki bodo predstavili nov album TheBluWave.

Archive so nastali leta 1994 v Južnem Londonu kot trip-hop zasedba, v kateri so se povezali Darius Keeler, Danny Griffiths, Roya Arab in Rosko John. Izdali so nekaj singlov, se sprli in čez nekaj mesecev sestavili Archive v drugačni postavi. S prvencem Londinium (1996) so zastavili svoje glasbene gabarite, in sicer v prepletu temačnega trip hopa, elektronike, godalnih aranžmajev ter klasičnih skladateljskih prijemov. Tudi po tej izdaji je zasedba razpadla, a ne za dolgo. Sledila je intenzivna 29-letna kariera, ki so jo okronali z lani izdano mojstrovino Call To Arms & Angels, njihovim dvanajstim studijskim albumom.

Archive, Call To Arms & Angels, Dangervisit/PIAS

Fluktuacijsko zastavljeno članstvo

Archive so zasloveli ne le po svojih spevnih, v trip hopu devetdesetih let prejšnjega stoletja baziranih skladbah, kot sta Bullets in Again, temveč predvsem zaradi nenehnega razvijanja in prizpraševanja lastnega zvočnega izraza. Zvedavi kolektiv, včasih jih je v postavi tudi 14, ima fluktuacijsko zastavljeno članstvo in je od sebe vedno dajal drzne izdelke. In nov album je prav tak.

»Ustvarjanje našega dvanajstega studijskega albuma je bil izjemen čas za bend. Pisanje pesmi je postalo tekoča pripoved, saj je bil svet vsak dan bolj čuden in moteč. Ob potiskanju človeških svoboščin na rob, trpljenju, ki ga je povzročil covid, in strašnih dogodkih v ZDA pod vodstvom Trumpa in vzpona desnice, se je zdelo vse mogoče,« je pojasnil ustanovni član Darius Keeler.

O nastajanju plošče je bend posnel dokumentarec Super8, za k katerega so tudi pripravili posebno glasbo in jo izdali v obliki albuma. Še prej pa so letos izdali še delux različico albuma Call To Arms & Angels, ki ima v izvirniku 17 skladb, v novi izdaji pa kar 21, od tega so to večinoma demo posnetki.

Tako veličastno razgaljeni Archive bodo zagotovo spet navdušili zahtevne ljubitelje predrznega rocka.