Zazvenele bodo disco violine

Jutri ob 20. uri se bo ljubljanski­ Kino Šiška prelevil v plesno dvorano z vročico sobotne noči in pravim godalnim spektaklom ­Violin Islands: Violins 70's Disco­ Extravaganza, v katerem bo v ospredju disco glasba iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Godalkarji bodo ob spremljavi­ didžeja JAMirka in banda prelivali disco uspešnice v balkanske ali klasične viže. O tem smo se pogovarjali z gonilno silo ­Godalkanja, violistom Bojanom Cvetrežnikom.