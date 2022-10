Tradicija Balkana, a tudi Ukrajine in Irana

V nadaljevanju preberite:

Tradicionalno Godalkanje, ki vsako leto prinaša glasbene delavnice in koncerte, tokrat ponuja svojevrsten preplet – v Kinu Šiška bodo jutri skupaj nastopili Wild Strings Trio in Godalkanje Fiddle Gang. Skupno igranje vnaša novo, epsko širino v njihov prepoznavni in unikatni zvok.