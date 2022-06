Zgodbi z zahodne in vzhodne strani

Na tiskovni konferenci Ljubljana Festivala so predstavili dva vrhunca letošnjega festivalskega dogajanja. Zgodba z zahodne strani (West Side Story) je znameniti muzikal s posodobljeno zgodbo Shakespearovih Romea in Julije, ki ga bo v Poletnem gledališču Plečnikovih Križank postavil režiser in koreograf Mykal Rand. Skupna Laibach pa pripravlja drzno in monumentalno sodelovanje z iranskimi skladatelji in glasbeniki v simfoničnem delu Alamut.

Zgodba z zahodne strani z glasbo Leonarda Bernsteina in besedili Stephena Sondheima je pripoved o rivalstvu med tolpama različnih etničnih pripadnosti v delavskem okolju Zgornje zahodne strani Manhattna v New Yorku sredi petdesetih let prejšnjega stoletja. Je muzikal o ljubezni med pripadnikoma teh dveh rivalskih tolp, ki ga bo postavil na oder Mykal Rand, ki je že večkrat sodeloval z Ljubljana Festivalom.

Zgodba z zahodne strani (West Side Story) je znameniti muzikal s posodobljeno zgodbo Shakespearovih Romea in Julije. FOTO: Črt Piksi/Delo

Muzikal je velik projekt

Povedal je, da se imajo vsakič, ko pridejo na festival, zelo dobro, saj so vedno zelo dobro sprejeti. »Zgodba z zahodne strani je za nas velik projekt, zato, ker nimamo pogosto priložnosti, da ga postavimo na oder. Zgodba z zahodne strani je bil prelomen dogodek v zgodovini glasbenega gledališča. To je bilo tudi prvič, da je bila glasba za muzikal pisana po naročilu. Prvič je bilo tudi, da je muzikal spregovoril o perečih družbenih temah. Je zelo zahtevna postavitev z veliko dogajanja, veliko glasbe, je delo epskih razsežnosti. To je bil izziv za nas, za našo izjemno zasedbo.«

Danielle Tarento, producentka predstave, je poudarila, da je njihov nastop na festivalu gotovo njihova najboljša predstava letos, kajti tudi v Londonu velikokrat ne morejo narediti tako velike ­produkcije.

Alamut je nov projekt skupine Laibach. FOTO: Črt Piksi/Delo

Slovensko-iranska naveza

Nekaj posebnega so spet zakuhali člani skupine Laibach. Neutrudni raziskovalci možnega in trmasti uresničevalci nemogočega so se lotili še enega takega projekta s podporo angleške neprofitne organizacije a/political.

Alamut je izvirno novo simfonično delo skupine Laibach, ki obravnava znamenito, na zgodovinskih dogodkih utemeljeno zgodbo iz Perzije v 11. stoletju, kakor jo je v knjigi opisal Vladimir Bartol. Osrednji lik je heretik Hasan ibn Saba, karizmatični verski in politični vodja izmaelitov ter ustanovitelj skrivnostne islamske sekte asasinov. V romanu je Hasan ibn Saba samooklicani prerok, domnevno poslan od Alaha, ki izza okopov svojega orlovskega gnezda – gradu Alamut v iranski provinci Kazvin, nedaleč od Teherana – vodi sveto vojno proti perzijskemu cesarstvu, ki so mu takrat vladali Turki Seldžuki. Z majhno skupino špartansko izurjenih privržencev se spopada z veliko močnejšim sovražnikom, da bi osvobodil ­­domovino.

Član skupine Laibach Ivan Jani Novak je povedal, da so se, ker je Hasan ibn Saba del perzijske zgodovine, del iranske zgodovine, odločili, da »bomo uresničili ta projekt v Teheranu s Teheranskim simfoničnim orkestrom. To za zdaj še ni mogoče, vendar je to eden od naših ciljev, da to simfonično delo predstavimo tam, od koder izvira. Tako zaradi pandemije kot zaradi menjav vlad v Sloveniji in Iranu je vse skupaj postalo izredno težko.«

Alamut je simfonija, ki jo je napisal član skupine Laibach Luka Jamnik. Ta je povedal, da sta posamezne parte prispevala tudi sodobna iranska skladatelja​ Ajdin Samimi Mofaham in Nima Atrkar Rošan. Simfonija bo namesto v Teheranu doživela svetovno premiero 5. septembra v okviru Ljubljana Festivala. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral iranski dirigent Navid Gohari, med nastopajočimi bo tudi teheranska ženska gledališka skupina Bejn.