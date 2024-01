Živimo v kulturi sklicev, revivalov in nostalgij

V nadaljevanju preberite:

Če si za 2600 evrov ne morete privoščiti »snake pit« vstopnice za koncert skupine Metallica, si za precej manj evrov lahko ogledate koncerta katere od Metallica tribute skupin, kot so slovenski Unforgiven 4. Tokrat smo pod drobnogled vzeli cover in tribute skupine, ki se kot lava širijo po glasbenih odrih. Rado se zgodi, da skupine, na primer Queen, AC/DC in The Who postanejo same svoj tribute band. Kako je v taki skupini, sta nama zaupala člana zasedb Iron Median in Help! A Beatles Tribute.