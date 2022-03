Bolj za zabavo in manj zares – ali pač?

V nadaljevanju preberite:

»'Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja, tudi zdaj je luknja. Ampak zdaj,' sem rekel, 'je luknja v prihodnost,'« brata Strugacki zapišeta v Pikniku na robu ceste – knjigi, ki pod okriljem založbe LUD Literatura odpira novo leposlovno zbirko Piknik.

Snovanje zbirke, ki bo vsako leto postregla z dvema vrhunskima žanrskima deloma tako mlajših avtorjev in avtoric kot uveljavljenih klasikov, je bilo precej organsko, so dejali uredniki. »Želeli smo nadgraditi že obstoječe zbirke in tudi komercialno opolnomočiti naš program – romani se pač najbolje prodajajo. Tako smo se usmerili v prevodne romane, ki jih do sedaj nismo izdajali, ko smo se začeli ozirati po vrzelih na tem področju, pa smo se odločili, da se usmerimo v žanrska leposlovna dela«, ki se jih, kot še dodajajo, običajno ne jemlje tako resno kot nežanrska in se jih pogosto odpiše kot nekaj površinskega.