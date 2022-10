Branje kot podlaga literarnemu ustvarjanju

V nadaljevanju preberite:

Nacionalni selektor Gregor Podlogar je dejal, da ga je poezija Vida Karlovška prepričala zato, »ker ima poenoten in prodoren pesniški glas, skratka, ima tisto, kar je bistveno za dobro poezijo. Karlovšek se s pesniškim glasom suvereno uvršča v najmlajšo, prihajajočo pesniško generacijo. Najpomembneje je, da je njegova poezija že izoblikovana, kar pomeni, da pesnik ve, kaj v njej počne, in zakaj to počne; tu izstopa ritem njegovih pesmi, ki deluje gibko in gladko.«

Med letošnje finaliste so se poleg Vida Karlovška uvrstile pesnica Ema Odra Raščan (1997), pesnica Katja Kožuh (1992), prozaistka Mojca Petaros (1998) in pesnica Ines Tobias (2003). Slednja je poudarila, da »je že samo sodelovanje na Festivalu mlade literature Urška za pisce edinstvena priložnost za druženje z umetniki [...]. Čeprav je del festivala tudi tekmovanje, je po mojem mnenju njegov glavni namen povezovanje različno izkušenih avtorjev, od tistih, ki pisanje šele spoznavajo, do tistih, ki se z njim ukvarjajo že vse življenje.«