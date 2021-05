Če bi Hašek še živel, bi Švejka napisal leta 2015

Na prvem dogodku v živo v okviru festivala Fabula je prejšnji ­teden v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma nastopil češki pesnik in pisatelj Marek Šindelka. Predstavil je roman Utrujenost materiala, ki ga je za Beletrino prevedla Nives Vidrih. Festival poteka do 6. junija.



V intervjuju se je razgovoril o tem, zakaj in kako je knjiga nastala in kakšno vlogo so imeli pri tem politika in mediji.