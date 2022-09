Ceni atlanta, ne glede na to, kaj nosi!

V nadaljevanju preberite:

Ob štirih razstavah in nizu sprem­ljevalnih projektov z naslovom Dimenzionalno: o zgradbah in oblikah, ki ponujajo nove poglede na opus arhitekta Güntherja Domeniga (1934–2012) in bodo na Koroškem potekali še do srede oktobra, je vedenje o njem združeno v trijezični, nemško-angleško-slovenski knjigi oziroma katalogu z naslovom V resonanci, za katerega je fotografije prispeval Gerhard Maurer, esej pa pisateljica Anna Baar.

Pisateljica je na Domenigov opus v eseju z naslovom Poskus približevanja nedostopnemu pogledala 'od zunaj' in ugotovila: »Njegova glavna motivacija ostaja veselje do ustvarjanja, želja po eksperimentiranju in zdravilnem zbadanju …«