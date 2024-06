V nadaljevanju preberite:

Splitčan Vinko Barić (1980) je po izobrazbi in poklicu akademski slikar, pa tudi risar stripov, glasbenik in avtor enega od redkih hrvaških superjunakov, Lavandermana. Njegova strast je glasba, ki je zaznamovala prehod med dvema družbenima sistemoma, socializmom in kapitalizmom. Izdal je enciklopedijo, abecedno urejeni pregled glasbenih izvajalcev, ki so delovali na območju nekdanje Jugoslavije v obdobju 1977–1987, in ji dal naslov Diskografija ex yu punka in novega vala.