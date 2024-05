Društvo slovenskih pisateljev objavilo nominirance za nagrado desetnica

Znanih je deset nominirancev za letošnjo desetnico, nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev (DSP). Nominirana so dela Irene Androjna, Jane Bauer, Milana Dekleve, Neli Filipić, Nejca Gazvode, Manice Klenovšek Musil, Nataše Konc Lorenzutti, Gaje Kos, Vinka Möderndorferja in Anje Štefan.

Letošnji nagrajenec ali nagrajenka bo znan 23. maja.

Kot so sporočili iz DSP, so za desetnico 2024 nominirani Modri otok Irene Androjna, Čarobna omara Jane Bauer, Pesmi na recept Milana Dekleve, Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe Neli Filipić, Fant iz papirja Nejca Gazvode, Prijateljici Manice Klenovšek Musil, Jutri bom siten kot pes Nataše Konc Lorenzutti, Nočni obisk Gaje Kos, Švrk: res huda pasja biografija Vinka Möderndorferja in Mišji ženin Anje Štefan.

Žirija odločala med 132 knjigami

Modri otok Irene Androjna je, kot je zapisano v utemeljitvah nominiranih del, fantazijsko-pustolovski roman, ki se poigrava tudi s kriminalko in povede v razgibano in napeto zgodbo.

Jana Bauer se v Čarobni omari, ki jo je ilustrirala Ana Košir, spogleduje z ljudskim slovstvom, ki ga prepleta z realistično vsebino. Osrednji lik zgodbe je večno nezadovoljna mlada kraljična.

Pesmi na recept Milana Dekleve, ki jih je ilustriral Jaka Vukotič, prinašajo duhovito poezijo z izvirno motiviko, ki na vznemirljiv način nagovarja in izziva bralčevo domišljijo. Slogovno in motivno raznolike pesmi so polne domiselnih besednih iger, jezikovnih invencij in paradoksov.

Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe Neli Filipič z ilustracijami Ane Zavadlav govori o šolarki Evi, ki si najbolj želi postati detektivka, ki bi lahko pomagala, in kot deklica z neusahljivo iznajdljivostjo, duhovitostjo in izvirnostjo preprosto očara.

»Knjiga Nejca Gazvode (Fant iz papirja) z ilustracijami Hane Jesih elegantno, poetično in nadvse prepričljivo govori o tem, da so čudežni trenutki zmeraj za vogalom, zmeraj so tik pred tem, da se zgodijo, pa čeprav se zdijo nemogoči ali pa so celo prepovedani, kot je prepovedana ljubezen med fantom iz papirja in deklico iz črnila,« je med drugim zapisano v utemeljitvi.

Avtorska slikanica – krpanka Prijateljici Manice Klenovšek Musil govori o medsebojnih odnosih in je, kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, privlačna na pogled in bogata tako po estetskosti kot po sporočilnosti.

Jutri bom siten kot pes Nataše Konc Lorenzutti z ilustracijami Igorja Šinkovca je duhovita knjiga, ki prepriča s pogovornimi dialogi ter spretno dozirano besedno, karakterno in situacijsko komiko. Hkrati ponuja nastavke za kritičen razmislek, kako našim hišnim ljubljenčkom zagotoviti zdravo in varno okolje, v katerem bodo lahko živeli v skladu s svojo pasjo naravo.

Nočni obisk Gaje Kos z ilustracijami Ane Zavadlav je nadaljevanje njune slikanice Obisk o prijateljstvu in medsosedskih odnosih med lenivci in tapirji, ki je bila nominirana za desetnico leta 2020. Kot so zapisali v utemeljitvi, slikanica Nočni obisk poudarja pomen in vrednote medsebojnega sodelovanja in pomoči.

Švrk: res huda pasja biografija Vinka Möderndorferja, ki jo je ilustrirala Eliza A. Dob, je delo, ki med drugim »brez nadležnega moraliziranja opozori še na pomen solidarnosti, družbenega angažmaja in delovanja v skupno dobro«. Knjigo odlikuje tudi izredno dinamično dogajanje, ki se uravnoteženo spaja s prikazom toplih medosebnih odnosov.

Anja Štefan v Mišjem ženinu, ki ga je ilustrirala Ana Zavadlav, sledi zakonitostim ljudskega izročila, ki se kaže v številu tri in v tem, da dobro premaga zlo, med drugim piše v utemeljitvah nominacij za desetnico.

Izbor del, ki ustrezajo pravilniku o nagradi desetnica, je tudi letos pripravila Dragica Haramija. Izbranih je bilo 132 knjig. O nominiranih delih je odločala žirija v sestavi: Magdalena Svetina Terčon (predsednica), Igor Bratož, Mateja Gomboc, Petra Kolmančič in Tomo Podstenšek, so še sporočili iz DSP.