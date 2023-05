Znani nominiranci za nagrado desetnica 2023

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del, ki ustrezajo pravilniku o nagradi desetnica, pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi: Aksinja Kermauner (predsednica), Igor Bratož, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon.

Mariborska knjižnica (Marta Novak, vodja službe za formalno obdelavo gradiva, in Maja Logar, vodja službe za izbor in obdelavo gradiva za mlade bralce) sta na pobudo Društva slovenskih pisateljev podali sezname mladinskih knjig, ki so izšle med 1. 1. 2020 in 31. 12. 2022.

Najprej so bile s seznama izločene knjige tistih avtorjev, ki niso člani društva. Pri članih društva so bili izločeni ponatisi, ponovne izdaje knjig, antologije in izdaje knjig v tujih jezikih. Izločeno je bilo tudi tisto gradivo članov društva, ki ne sodi med leposlovje (informativne knjige), ter knjige, ki so bile za nagrado desetnica že nominirane. Izločene so tudi vse knjige članov žirije za desetnico, ker s knjigami ne morejo kandidirati za nagrado. Kriterije, zapisane v statutu o nagradi desetnica, je izpolnjevalo 105 knjig. Za desetnico 2023 so nominirana sledeča dela:

Tina Arnuš Pupis: Nad gozdom se nekaj svetlika. Ilustrirala Tanja Komadina. Dob: Miš založba, 2022.

Jana Bauer: Kako objeti ježa. Ilustriral Peter Škerl. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021.

Cvetka Bevc: F. A. K. Maribor: Založba Pivec, 2021.

Vinko Möderndorfer: Romeo in Julija iz sosednje ulice: pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem. Ilustriral Jure Engelsberger. Dob: Miš založba, 2021.

Maša Ogrizek: Vseh sort starši in otroci. Ilustrirala Anka Kočevar. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2022.

Andrej Predin: Arlan pod preprogo. Ilustriral Peter Škerl. Jezero: Morfemplus, 2022.

Sebastijan Pregelj: Coprnica pod gradom (Zgodbe vojvodine Kranjske; 1.). Ilustriral Jure Engelsberger. Dob: Miš založba, 2022.

Andrej E. Skubic: Napad na tajno bazo (Trio Golaznikus; 8). Ilustrirala Tanja Komadina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022.

Bina Štampe Žmavc: Skrinjica sinjega maka. Ilustriral Svjetlan Junaković. Maribor: Založba Pivec, 2022.

Anja Štefan: Medved in klobuk. Ilustrirala Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021.

Nagrajenka oziroma nagrajenec bo znan v četrtek, 25. maja 2023. Lani je nagrada desetnica romala v roke avtorice Mateje Gomboc, ki je žirijo prepričala s socialno-psihološkim mladinskim romanom Balada o drevesu, »pretresljivo pripovedjo o ljubezni in smrti, ki bralca posrka v vrtinec mračnih, a tudi lepih trenutkov. Z veščim pisateljskim zamahom, ki ničesar ne izpušča in ničesar ne vsiljuje, avtorica zgodbo poda v vsej njeni kompleksnosti in s presunljivo natančnostjo.«