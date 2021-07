Izgubiti ne moremo ničesar – razen svojih verig

V nadaljevanju preberite:



Amelia Kraigher (1974) je kot samozaposlena v kulturi delovala na številnih področjih; kot kritičarka je za dnevno časopisje pisala o scenskih umetnostih, bila je novinarka in urednica redakcije za kulturo in humanistične vede na Radiu Študent, soustanoviteljica zavoda in odgovorna urednica revije in založbe Maska, pa dramaturginja v Drami SNG Maribor in drugod, članica strokovnih žirij ter selektorica festivalov, danes pa deluje kot odgovorna urednica Založbe /*cf., ki stremi k sestavljanju in dopolnjevanju mozaika angažirane sodobne ­teorije in leposlovja, ob tem pa meni, da si bralci si zaslužijo samo najboljše vsebine, vrhunske, uredniško in strokovno pregledane prevode ter natančno izdelan strokovni in znanstveni aparat.