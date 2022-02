Izogniti se pretiranemu, nepotrebnemu sladkobju

V nadaljevanju preberite:



Pesnica in pisateljica Anja Štefan s svojimi deli bogati otroštvo – in odraslost – mnogih že skoraj tri desetletja, ob tem pa kot poustvarjalka slovenskega pripovednega izročila ohranja in oživlja številne ljudske pravljice. Nagrado vidi kot poklon ne le lastnemu delu, temveč kar celotnemu polju otroške in mladinske literature.