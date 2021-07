Izposojena knjiga je lahko polknjiga

Že od uvedbe knjižničnega nadomestila leta 2004 občasno potekajo polemike o poplačevanju avtorjev zaradi javnega posojanja njihovih del v splošnih knjižnicah. Debate so se iskrile ob načinu razdelitve med avtorje – največ dobijo pisatelji, prevajalci, ilustratorji in drugi bistveno manj. Pravilnik iz leta 2016 pa je določil, da avtorjem slikanic, stripov in publikacij z manj kot 47 stranmi za eno izposojo beležijo izposojo le 0,5 knjige. Upravno sodišče je zdaj presodilo, da to ni v skladu z zakonom.