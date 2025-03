Od kod sta se vzeli prevzetnost in pristranost?

Na prvi pogled se zdi književni opus Jane Austen eden redkih primerov vrhunske književnosti avtoric iz tega obdobja, vendar je to predvsem posledica spregledanosti številnih odličnih angleških pisateljic na prelomu 18. in 19. stoletja. Rebecca Romney je to problematiko predstavila v knjigi Knjižna polica Jane Austen (Jane Austen's Bookshelf, Simon & Schuster, 2025).

Knjižna polica Jane Austen je bila polna del drugih pisateljic. FOTO: promocijsko gradivo

Rebecca Romney je znana predvsem kot antikvarka, strokovnjakinja za redke knjige, njene prispevke je med drugim mogoče videti v oddajah na kanalu History. Vendar je tudi pisateljica, ki se posveča zlasti manj znanim literarnim fenomenom, v svojem zadnjem delu pa se je odločila raziskati, katere pisateljice so vplivale na pisanje Jane Austen in zakaj njihovih del na policah knjižnic in knjigarn skoraj ne najdemo več. Že od nekdaj se navdušuje nad knjigami Jane Austen, še posebej jo je privlačil način obravnave življenja žensk in njihovih odnosov, ki se jih je lotevala s samozavestjo, obenem pa z dobršno mero humorja in ironije, prav tako ne gre spregledati vedno odprte možnosti srečnega zaključka različnih zgodb.

Toda očitno Jane Austen ni bila osamljena izjemna pisateljica, prav nasprotno, ustvarjala je v obdobju, ko je bilo na sceni kar nekaj avtoric, dela mnogih pa tako ali drugače odzvanjajo tudi v njenem. Liki v romanu Northangerska opatija so tu in tam nedvomno podobni osebam iz knjig Ann Radcliffe, ki velja za začetnico tako imenovane gotske literarne srhljivke. Zaplet v romanu Mansfield Park se zgleduje po gledališki igri Elizabeth Inchbald.

Besedna zveza prevzetnost in pristranost, kar je tudi naslov romana Jane Austen, pravzaprav prihaja iz romana Cecilia avtorice Frances Burney. Nobenega dvoma ni, da je imela Jane Austen na svoji knjižni polici vsa omenjena dela, prav tako knjige Charlotte Lennox, Charlotte Smith, Hannah More, Hester Lynch in Marie Edgeworth. Tudi iz njenih pisem je razvidno, da jih je občudovala, se ob njih navdihovala in o njih pogosto razpravljala s prijateljicami.

Paradoks je v tem, da je Jane Austen večino življenja preživela bolj ali manj anonimna, šele v letih pred smrtjo so postala njena dela med bralci bolj znana in priljubljena. Številne med omenjenimi pisateljicami, pesnicami in dramatičarkami pa so bile v svojem času znane in cenjene, vendar so pozneje utonile v pozabo. Rebecca Romney hoče to zdaj popraviti, a ne zgolj s pričujočo knjigo, knjižna polica Jane Austen naj bi se realizirala tudi povsem stvarno, zato si bo prizadevala, da se čim več knjig omenjenih avtoric čim prej zares pojavi na knjižnih policah.