Nucamo vsaj nekaj žensk, ki se zanimajo za poezijo

V nadaljevanju preberite:

Poleg refleksije literarnega prostora in njegovih ustvarjalcev (»Aškerc piše prehitro – in ne pusti zoreti idejam in obliki in to je menda njegov največji greh!« v enem od pisem zapiše Ljudmila Poljanec) avtorice v pismih nenehno reflektirajo tudi lasten vsakdan, od navideznih nepomembnosti, kot je želja po izletu na Triglav, pa do vpliva, ki ga imajo šolanje, službovanje ter skrb za otroke in gospodinjstvo na njihovo literarno delo.