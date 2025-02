Pisati o neizrekljivem je politično dejanje

V nadaljevanju preberite:

Ko je francoska pisateljica Annie Ernaux (1940) pred tremi leti prejela Nobelovo nagrado za književnost, je dala v svojem govoru jasno in odločno vedeti: pisala sem, da bi maščevala svoje ljudi, j'écrirai pour venger ma race. Njeni ljudje: delavke in delavci, vsi tisti spregledani, izkoriščani, ponižani, potrti, pa tudi ženske, vse te ženske, kajti »maščevati svoje ljudi in maščevati svoj spol je postalo eno in isto«, je dejala. Postal je boj človeka proti sistemom zatiranja.