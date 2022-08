Kako ustaviti največjo založbo na svetu

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ameriškemu založniškemu trgu je dolgo vladalo tako imenovanih velikih pet, največja založba na svetu Penguin Random House (PRH) pa je pred dvema letoma­ oznanila, da za 2,17 milijarde dolarjev kupuje založbo ­Simon & Schuster. Novembra lani se je vmešalo v igro ameriško ministrstvo za pravosodje, v ponedeljek pa se je začela sodna bitka poletja.

Od tako imenovanih velikih pet, največje založbe na svetu Penguin Random House (PRH), Hachette Book Group, HarperCollins, Simon and Schuster (S&S) in Macmillan, bodo morda ostale štiri. Mnogi so bili prepričani, da nakup ne bi bil skladen s konkurenčno oziroma protimonopolno zakonodajo. Sodišče v Washingtonu bo razsodilo novembra.

Protimonopolni proces, ki ga je začelo Bidnovo pravosodno ministrstvo, nenaklonjeno tako velikim združitvam, ker bi največjemu založniku na svetu pripojitev prinesla doslej še nikdar viden vpliv na založniško industrijo, se je začel v ponedeljek na okrožnem sodišču v Washingtonu. Postopke vodi sodnica Florence Pan, predvideno je, da bo sojenje trajalo tri tedne, 72 ur je namenjenih prikazu dokazov obeh strank v sporu, preostali čas pa pričanjem povabljenih. Do 7. septembra bodo lahko vpleteni predložili sodišču še morebitna dodatna dokazila. Sodnica bo odločila novembra. Na seznamu prič je veliko znanih imen, država je za pričanje med drugimi prosila pisatelja Stephena Kinga. Včerajšnja novica je bila pričakovana: ministrstvo je zahtevalo od sodišča, naj prepreči združitev.

Na ameriškem založniškem prizorišču vlada prepričanje, da bo nekdo moral kupiti založbo Simon & Schuster. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Namesto petih štirje veliki založniki

Na sojenju bosta pričala oba direktorja založb, Jonathan Karp (S&S) in Markus Dohle, ki vodi PRH od združitve založbe Penguin in Random House leta 2013, še prej je vodil Random House. Na sodišče bodo prišli tudi direktor Hachette Book Group Michael Pietsch ter več uglednih literarnih agentov in pisateljev.

V ponedeljek je Karp okrog 1500 zaposlenim poslal interno sporočilo, v katerem je zapisal: »Kot sem vam povedal, upam, da bo založba S&S postala del PRH. Šestnajst let sem preživel v Random Housu in vem, da je njihova kultura precej podobna naši, popolnoma so predani knjigam, svojim zaposlenim in pisateljem. Lastnik PRH Bertelsmann je v poslu s knjigami od leta 1835 in podpira globoko zavezanost PRH knjigam in branju. Trdno sem prepričan, da bo PRH odličen skrbnik dediščine S&S in da bomo vsi, mi in naši avtorji, veliko pridobili s pridružitvijo odlični založniški hiši. Ne glede na izid procesa v Washingtonu bo založba S&S aprila 2024 slavila stoti rojstni dan. V naši slavni zgodovini se je lastništvo zamenjalo že sedemkrat in vemo, da bo prišlo tudi osmo. Vsakokrat smo bili močnejši in komaj čakam na izzive, ki so pred nami v našem drugem stoletju. Do takrat je najbolje, da ostanemo osredotočeni na odličnost naših avtorjev in ­njihovih knjig.«

Bertelsmann je ponudil več

S&S sta leta 1924 ustanovila Richard L. Simon in M. Lincoln ­Schuster, med svojimi avtorji je imela ali še ima Ernesta Hemingwaya, F. Scotta Fitzgeralda, Henryja Jamesa, Edith Wharton, Johna Irvinga, zdaj pa tudi Dana Browna, Hillary Clinton, Mary Higgins Clark in Stephena Kinga, med zadnjimi uspešnicami so delo nekdanjega ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona Soba, kjer se je zgodilo: spomini iz Bele hiše, knjiga Boba Woodwarda Bes in knjiga Mary L. Trump Preveč in nikoli dovolj: kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega človeka na svetu.

Založbo S&S se je ob začetku prvega vala pandemije odločila prodati družba ViacomCBS, lastnica filmske družbe Paramount­ Pictures in televizijske postaje Nickelodeon, saj se je hotela osredotočiti zgolj na posel s spletnim pretakanjem vsebin. Bertelsmann je ponudil več od drugega potencialnega kupca, News Corpa Ruperta Murdocha.

Penguin Random House Tower v New Yorku, sedež največje založbe na svetu FOTO: Wikipedia

Direktor News Corpaje takrat ob novici pripomnil, da bi tako lahko nastal pravi knjižni monstrum in da bo nakup zagotovo predmet natančne analize, vsaj kar zadeva konkurenčno oziroma protimonopolno pravo, in tema, ki se ji bodo morali posvetiti tudi založniki in avtorji po svetu. Ni se motil. Ameriško pravosodno ministrstvo je prepričano, da je treba preprečiti združitev.

Predsednik Bertelsmanna Thomas Rabe je ob novici o načrtovanem nakupu S&S v sporočilu navrgel javnosti, da je treba v novem nakupu videti še en strateški mejnik nemškega podjetja v krepit­vi globalnega posla z vsebinami. »Posel s knjigami je bil del Bertels­mannove identitete, odkar je Carl Bertelsmann leta 1835 ustanovil založbo, in do današnjega dne ni izgubil kančka zanosa. Bertelsmann bo še naprej ena od vodilnih svetovnih kreativnih družb, na leto vložimo v vsebine več kot šest milijard evrov. Nakup založbe Simon & Schuster bomo financirali iz gotovinskih rezerv, zaradi pozitivnih poslovnih rezultatov od poletja naprej in uspešnih dokončanih prodaj različnih podjetij, vložkov in nepremičnin se nam ne bo treba zadolževati.« Po poročanju časnika New York Times bo moral PRH prodajalcu, družbi ViacomCBS, ob neuspelem nakupu plačati odškodnino v višini dvesto milijonov dolarjev.

Če bodo največjemu knjižnemu založniku na svetu dovolili nakup enega od največjih konkurentov, bo dobil doslej nepredstavljiv nadzor nad pomembno industrijsko panogo. Merrick Garland, ameriški pravosodni minister

Izničenje tekmovalnosti

Proti združitvi je tudi najstarejša in največja ameriška pisateljska organizacija Authors Guild z več kot devet tisoč člani, prodaji založbe S&S nasprotuje, češ da bi združena založba imela prevelik tržni delež na ameriškem knjižnem trgu, kar bi zmanjšalo konkurenčnost na že tako zasičenem trgu, za avtorje in njihove zastopnike pa bi to pomenilo znižanje ponujenih avansov. Pravosodno ministrstvo so pozvali, naj prepreči nadaljnjo konsolidacijo ameriške založniške industrije, podobno se je odzvala Zveza kanadskih založnikov, saj bi združeni kanadski izpostavi PRH in S&S zasenčili vse druge založbe na kanadskem knjižnem trgu, še posebej manjše, neodvisne založniške hiše. Kanadsko vlado so še pozvali k ukrepanju skladno s protimonopolno zakonodajo in sprejeto politiko podpiranja kanadskega knjižnega trga. »Založniška kultura izdajanja uspešnic bi se z omenjenim nakupom še bolj utrdila, kar bi bil še večji pritisk na neodvisne založnike, ki se že zdaj težko kosajo z velikimi podjetji z globalnim ­dometom.«

Država je na washingtonskem sodišču zatrdila, da bi se ob morebitni združitvi – kar bi od velikih petih seveda pustilo le še štiri velike – znižali predujmi za avtorje, kupcem knjig pa bi bilo na voljo manj knjižnih naslovov in s tem manjša izbira. »Če bodo največjemu knjižnemu založniku na svetu dovolili nakup enega od največjih konkurentov, bo dobil doslej nepredstavljiv nadzor nad pomembno industrijsko panogo,« je prepričan ameriški pravosodni minister Merrick Garland.

PRH je trditve države zavrnil kot nesmiselne. Pravni strokovnjak Christopher T. Sagers je v izjavi za založniško revijo Publishers Weekly povedal, da ima država razumno možnost zmagati, še posebej zato, ker vladna stran odpira globoka konceptualna vprašanja, ki jih v zvezi s plačilom avtorjem prinaša napovedana združitev založb, vendar niso bili preslišani tudi komentarji, da na ameriškem založniškem prizorišču vlada prepričanje, da bo nekdo moral kupiti S&S in da je glede na okoliščine in predzgodovino PRH to morda najustreznejša rešitev.

Manj denarja za avtorje

Vladni odvetniki so zapisali, da bi predlagana združitev založb PRH in S&S še nadalje utrdila že tako izjemen položaj založniškega giganta na ameriškem in svetovnem knjižnem trgu. »Združeno podjetje bi imelo skoraj polovični tržni delež in bi z lahkoto odkupovalo pravice za pričakovane prodajne uspešnice vseh žanrov, pravzaprav bi si po združitvi konglomerat PRH/S&S delil 90 odstotkov relevantnega trga z le tremi konkurenti. Dokazi bodo pokazali, da bi predlagana združitev v segmentu, ki zadeva avtorje pričakovanih prodajnih uspešnic – gre za elitni del, v katerem avtorji prejemajo predujme v višini od 250.000 dolarjev navzgor –, povzročila, da bi avtorji, ki svoja dela ustvarjajo po več let, dobivali manj, manj avtorjev pa bi lahko preživelo le s pisanjem.« Predlagana združitev bi po mnenju vladne strani izničila konkurenčnost med zadnjima velikima založniškima hišama, ki sta se ves čas trdo borili za odkup najodličnejših literarnih del. Mnogi avtorji so imeli od te tekmovalnosti korist, ki bi z združitvijo usahnila, saj bi jim najverjetneje prinesla slabše pogodbene pogoje.«

V založniški reviji Publishing Perspectives so ob poročanju o procesu dodali, da je direktor PRH Dohle v lanskem intervjuju pred frankfurtskim knjižnim sejmom povedal, da združitev ne bo prinesla konca tekmovalnosti, hčerinske družbe PRH in S&S bodo tudi po združitvi tekmovale druga z drugo. Vladna stran je hotela, da sodišče to njegovo izjavo izključi iz dokaznega gradiva, vendar je sodnica po poročanju neimenovanih virov dovolila, da jo odvetniki PRH predložijo v sodni spis. Odvetnik PRH Daniel Petrocelli iz odvetniške pisarne O'Melveny je zatrdil, da bodo avtorji tudi po združitvi imeli široke možnosti ponujanja knjig drugim založnikom, tako preostalim velikim trem, Hachette Book Group, HarperCollins in Macmillan, kot drugim medijskim težkokategornikom, kakršni so Amazon, Disney in Scholastic, drugim znanim založnikom, kakršna sta Abrams in Norton, in novim igralcem, kakršen je Zando.