Katji Stergar tudi poln mandat na čelu Javne agencije za knjigo

Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Javne agencije za knjigo RS (Jak) imenovala Katjo Stergar, ki je bila od novembra lani vršilka dolžnosti direktorice. Petletni mandat bo nastopila v petek, 28. aprila, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je odločbo o imenovanju Katje Stergar za direktorico izdala na predlog sveta Jaka z dne 8. marca, piše v sporočilu za javnost.

Kot so spomnili, je bila Katja Stergar na Jak zaposlena vse od ustanovitve agencije, zadnja tri leta kot podsekretarka, od 1. novembra lani pa je agencijo vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. Imenovana je bila, ko je z mesta direktorja Jaka odstopil Dimitrij Rupel.

Pred prihodom na Jak delala na kulturnem ministrstvu

Katja Stergar je bila pred zaposlitvijo na Jak po diplomi iz primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski Filozofski fakulteti krajši čas zaposlena na ministrstvu za kulturo, in sicer kot svetovalka za knjigo, še pred tem pa je bila urednica mladinske revije Pil.

Vso svojo kariero je posvetila knjigi in mednarodnemu sodelovanju na področju knjige. Na svoji poklicni poti je bila tudi urednica vrste knjig, med drugim knjige Tadeja Goloba Kam je izginila Brina?, ki je leta 2013 izšla pri Založbi Miš. Je tudi urednica dveh leksikonov ter lektorica devetih monografskih publikacij ter več diplom, magisterijev in doktoratov. Je tudi članica več domačih in mednarodnih strokovnih komisij in odborov na področju knjige ter prevajanja.

V programu, ki ga je predstavila svetu Jaka je dobro identificirala težave pri pripravi častnega gostovanja Slovenije v Frankfurtu in Bologni, natančno predstavila načrt financiranja področja ter osvetlila težave pri postopkih podeljevanja subvencij. V programu in na predstavitvi »je izvrstno predstavila tudi vsebinske poudarke obeh gostovanj Slovenije na knjižnih sejmih v Frankfurtu leta 2023 in v Bologni leta 2024«, še piše v sporočilu za javnost.