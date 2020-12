Ko dober glas visi na nitki

Nataša Konc Lorenzutti je pisateljica in predsednica sekcije za otroško in mladinsko književnost Društva slovenskih pisateljev, ki med drugim sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi slovenskega gostovanja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni – najpomembnejšem sejmu za prodajo in nakup pravic na področju otroške in mladinske književnosti. V kateri fazi je projekt Bologna 2022, kako kaže s financiranjem in kaj bi njegov uspeh (ali pa potencialni neuspeh) pomenil za slovensko otroško in mladinsko književnost? Se Ministrstvo za kulturo zaveda pomena tovrstnih projektov, kako nanje vpliva razrešitev direktorice JAK Renate Zamida in kako nameščanje posameznikov brez potrebnih znanj in izkušenj? Ob tem pa – kakšno je trenutno stanje slovenske otroške in mladinske književnosti?