Petra Koršič: Kritiška drža je naklon v življenje

Na sklepnem večeru 21. Prangerja, festivala kritike, prevoda in branja poezije v Rogaški Slatini, je Društvo slovenskih pisateljev sedemindvajsetič podelilo Stritarjevo nagrado. Doslej je bila namenjena mladim, obetavnim kritikom do 35. leta, a so s spremembo statuta starostno mejo odpravili, nagrado, ki jo je mogoče prejeti le enkrat, pa zvišali na 5000 evrov. Prejela jo je literarna kritičarka, pesnica, moderatorka in urednica Petra Koršič.

Kritiške zapise, v katerih se posveča predvsem poeziji, objavlja od leta 1997. V tem času je sodelovala ali še sodeluje z več mediji, kot so Radio Študent, časopis Študjozo, revija in spletni portal Literatura, portal Bližji knjigi, časnik Delo, revija Sodobnost, v zadnjem času pa zlasti 3. program Radia Slovenija – program Ars, portala Poiesis in Vrabec Anarhist ter revija Apokalipsa.

Žirija v sestavi Anja Radaljac, predsednica in lanska Stritarjeva nagrajenka Mirana Likar Bajželj in Kristian Koželj je v utemeljitvi Stritarjeve nagrade sklenila, da »sama usmeritev njenega dela, izvirnost in neumorna zavezanost žanru literarne kritike ter dejavno sodelovanje v vseh podpornih stebrih literarne kritike dajejo opusu Petre Koršič širino in v slovenskem prostoru skorajda edinstveno predanost«.