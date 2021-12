Letošnji Schwentnerjev nagrajenec je Pavle Učakar

Schwentnerjevo nagrado, ki jo podeljuje Zbornica založnikov in knjigotržcev za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, je prejel Pavle Učakar, dolgoletni likovni urednik pri Mladinski knjigi. V skoraj 40-letni karieri je pomagal najti lastno likovno govorico množici ilustratork in ilustratorjev, ki danes sodelujejo s številnimi založbami.

Učakar je po diplomi iz slikarstva najprej urednikoval na založbi Partizanska knjiga. Od leta 1983 pa vse do upokojitve leta 2020 je bil zaposlen na Mladinski knjigi, kot edini (knjižni) likovni urednik v državi. V teh letih je uredil nekaj tisoč slikanic in drugih ilustriranih knjig, še bolj pa je pomembno, da je prepoznal na stotine ilustratorjev in jim pomagal, da je njihov začetni talent prerasel v poznejše mojstrstvo, so zapisali pri Zbornici založnikov in knjigotržcev.

Likovni urednik ni fikus

Pri založbi Mladinska knjiga pa so o nominaciji Učakarja zapisali: »Slovenija ima enega predsednika, dva nadškofa in enega likovnega urednika. Prvi je vrhovni poveljnik vojske, drugi načeluje vojski verujočih, tretji pa ima čisto drugačen vpliv, neke vrste mehko moč, ki jo simbolizira četica nadarjenih risark in risarjev na eni strani, na drugi strani pa praktično vsi ostali državljani, ki so se osebnostno in še kako drugače formirali ob podobah, natisnjenih v slovenskih slikanicah. Povsem jasno je torej, kdo od teh treh je zares in edinole nepogrešljiv, kateri ima najbolj vplivno in odgovorno delo. Eno je gotovo: likovni urednik ni fikus.«

Schwentnerjevo nagrado Zbornica založnikov in knjigotržcev podeljuje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.

O letošnjem dobitniku Schwentnerjeve nagrade je odločila komisija v sestavi Slavka Pregla, Janeza Miša, Tineta Logarja in Bedite Mlinar. Nagrajenca so razglasili na današnji zaključni prireditvi 37. Slovenskega knjižnega sejma.