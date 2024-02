Manjka nam temeljne že hvaležnosti, da sploh obstajamo

V nadaljevanju preberite:

»Človek je presenečen, do kakšnih subtilnih razkritij pri delovanju človeške psihe so prišli avtorji, ki so ustvarjali pred mnogimi stoletji ali celo tisočletji. Celo Freud je pri proučevanju določenih fenomenov dejal, da ga je povsod že prehitel pesnik...Pogosto navidezno odkrivamo stvari, ki so bile že davno odkrite, in formuliramo konstatacije, ki so jih že davno pred nami izrekli drugi, praviloma tudi v precej bolj domiselni obliki,« je dejala Miljana Cunta.