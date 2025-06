V nadaljevanju preberite:

»Izkušnje nasilja zarežejo v spomin, ga razkosavajo, tišajo, sprevračajo,« je v nedavnem intervjuju za Delo dejala pisateljica, prevajalka, urednica in publicistka Ana Schnabl (1985). September, izdan pri založbi Beletrina, ki se poglablja prav v to, kako živeti po in z izkušnjo nasilja v družini, se bo na Rožniku potegoval za nagrado kresnik, avtorica pa poudarja, da je roman spremenil njeno dojemanje vloge literature.