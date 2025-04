Knjižnica in galerija v rokah otrok po vsej Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Vsak od nas je bil nekoč otrok in v rokah skoraj vsakega se je prej ali slej znašel izvod Cicibana. Najstarejša slovenska revija za otroke, ki pod okriljem Mladinske knjige neprekinjeno izhaja od leta 1945, pri čemer je doslej izšlo okoli 900 številk v skupni nakladi več kot 35 milijonov, je zaslužna za kratkočasenje, vzgojo ter razvoj domišljije in bralnih navad številnih generacij, v njej pa so svojo pot začeli mnogi znameniti avtorji in ilustratorji. Ob 80. jubileju se temu poklanja tudi antologija Štiri tačke, psi in mačke: Cicibanove pesmice, pravljice, stripi in uganke.